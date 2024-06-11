مهلة 3 أيام لطقس العراق.. انهيار مؤقت للحرارة قبل موجة "أكثر سخونة" مع حلول العيد

وبحسب خرائط الطقس، فأن انخفاضا ملحوظا بدرجات الحرارة خلال اليوم الثلاثاء والاربعاء والخميس، في كافة مدن العراق ومن بينها العاصمة بغداد، فيما يكون الانخفاض ملموس بشكل اكبر في الاقسام الشمالية والغربية من البلاد نتيجة لتأثر البلاد بكتلة هوائية معتدلة تساهم قليلاً في تحجيم تأثير القبة الحرارية على الاجواء العراقية.ومن المتوقع ان تتراجع درجات الحرارة العظمى الى بداية ومنتصف الاربعينيات في وسط وجنوب البلاد واواخر الثلاثينيات وتلامس 40 مئوية شمال وغرب البلاد كما تهب رياح شمالية غربية معتدلة السرعة الى نشطة تثير الغبار الخفيف احيانا في معظم مدن البلاد.وتشير البيانات الى انه "بعد انهيار موجة القبة الحرارية" الأخيرة، من المتوقع ان تأتي موجة أكثر شدة من الحالية الأسبوع المقبل، حيث يستمر الانخفاض خلال الأيام القادمة لغاية يوم الجمعة المقبل، وتنخفض درجات الحرارة وسط وجنوب البلاد بين 43-45، اما مدن الشمال والغربية ستكون بين 39-42".ومن المتوقع ان يتأثر طقس العراق بموجة حر جديدة يرافقها سكون لحركة الرياح وخصوصا الوسط والجنوبـ حيث ستبدأ بالارتفاع التدريجي من يوم السبت وتبلغ ذروتها أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، لتتعدى درجات الحرارة حاجز الـ 50 وتصل لـ 52 درجة مئوية في مدن الوسط والجنوب، اما مدن الشمال واقصى الغربية الرطبة وماجاورها ستكون اقل تأثرا حيث ستسجل درجات بين 44-47.