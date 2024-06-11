البصرة هي الاعلى.. درجات الحرارة المتوقعة ليوم غد في العراق

السومرية نيوز – الطقس



نشرت هيئة الانواء الجوية، درجات الحرارة المتوقعة ليوم غد في المحافظات العراقية.







وبحسب الجدول أدناه فأن البصرة ستسجل أعلى درجة حرارة عظمى تصل الى 47 درجة مئوية، تليها محافظتي ذي قار وصلاح الدين بدرجة حرارة 46 مئوية.



فيما ستسجل العاصمة بغداد يوم غد درجة حرارة 42 مئوية.