الإعلام الأمني: استهداف رتل التحالف أسفر عن إصابة سائق إحدى العجلات

وجاء في البيان الذي تلقت السومرية نيوز نسخة منه: "انفجار عبوة ناسفة على عجلة تابعة لإحدى الشركات العراقية المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي والتي كانت تحمل معدات لتطوير قدرات القوات الأمنية العراقية، على الطريق السريع الدولي ضمن محافظة الديوانية".وأضاف البيان: "وقد أدى الحادث إلى إصابة سائق وأضرار بالعجلة".وأبلغ مصدر أمني السومرية نيوز، ظهر اليوم الجمعة، بتعرض رتل للتحالف الدولي إلى استهداف بعبوة ناسفة على الطريق الدولي السريع في مدينة السماوة.