عبوة ناسفة تستهدف رتلاً للدعم اللوجستي تابع للتحالف الدولي في بابل

افاد مصدر امني، الاثنين، بان عبوة ناسفة استهدفت رتلا يتبع للتحالف الدولي في محافظة بابل.



وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "عبوة ناسفة استهدفت رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي على الطريق الدولي في بابل". دون مزيد من التفاصيل.

