القبض على رجل وامرأة مطلوبين بالاتجار بالبشر وبيع المخدرات في كربلاء

وقالت الوكالة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "من خلال متابعة عناصر الجريمة المنظمة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الجريمة المنظمة كربلاء المقدسة في وزارة الداخلية من القاء القبض على متهمين رجل وامرأة في منطقة الحر ضمن محافظة كربلاء المقدسة مطلوبين وفق الاتجار بالبشر لقيامهما ببيع طفلهما غير الشرعي مقابل مبلغ من المال".وأضافت: "وكذلك متاجرتهما بالمواد المخدرة وبالجرم المشهود وبحوزتهما كمية من المخدرات ومواد اخرى تستخدم للتعاطي"، مبينة أنه "من خلال التحقيقات معهما تم الاستدلال على مكان الطفل المتاجر به وبعد استحصال الموافقات القضائية تم جلب الطفل والقاء القبض على المتهم الذي اتم عملية شرائه".وأشارت وكالة الاستخبارات إلى أنه "تم ايداع المتهمين التوقيع لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".