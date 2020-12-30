نينوى .. القبض على شخص بحوزته نحو 250 مليون دينار مزور

وقال الجهاز في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، انه "بعملية استباقية وبعد ورود معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية؛ تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في غرب محافظة نينوى من القاء القبض وفق اوامر قضائية على احد مهربي العملة المزورة بكمين محكم في مركز المحافظة".واضاف البيان ان "المتهم ضبط بحوزته مبلغ مزور مقداره (180) الف دولار و(70) مليون دينار؛ اذ دونت اقواله اصولياً واعترف بامتهانه تزوير العملة في احدى دول الجوار وادخالها الى العراق لتوزيعها في المحافظات؛ وقد جرى احالته مع المضبوطات الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه".