الكاظمي: عام 2021 سيكون أفضل على المستوى الأمني

وقال الكاظمي خلال كلمته في أعمال المؤتمر السنوي لقيادة العمليات المشتركة، بحسب بيان لمكتبه تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "عام 2020 هو عام القضاء الكامل على تنظيم داعش وغلق كل منافذ نموه وقطع الطريق أمام محاولاته الخبيثة، وسنة 2021 ستكون أفضل على المستوى الأمني".ودعا الكاظمي إلى "توحيد الجهد الاستخباري من أجل خلق التكامل المطلوب في عملنا الأمني"، مؤكداً في الوقت نفسه أن "ضبط الحدود هو بوابة الأمن والاستقرار".وأشار إلى ضرورة "الابتعاد عن التقاطعات بين القوات الأمنية وترك الأمور الشخصية، والتركيز على الأهداف المرسومة لهم من قبل قيادة العمليات المشتركة"، مضيفاً أن "كل انهيارات الجيوش في العالم كانت بسبب التقاطعات، ويجب الابتعاد عنها".وتابع قائلاً: "لم تنته التحديات بعد، مازال أمامنا الكثير لعمله، ومازال هناك سلاح منفلت وعصابات جريمة وتجارة مخدرات وأسلحة ونزاعات عشائرية خارج القانون، ولابد أن نتضامن جميعا لمواجهتها وردعها".وبشأن الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في حزيران من العام المقبل، قال الكاظمي "أمامنا واجب حماية الانتخابات، وعلى الجميع أن يعمل من الآن، لتوفير المناخ الآمن لإجراء انتخابات عام ٢٠٢١".