شرطة بغداد تفكك "لغز" وفاة فتاة ادعى ذويها انها انتحرت

اعلنت قيادة شرطة بغداد، الخميس، عن تفكيك "لغز" وفاة فتاة ادعى ذويها انها انتحرت.

وقالت القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "امرأة شابة توفيت داخل منزلها في منطقة الشعب ببغداد، حيث ادعى ذويها انها انتحرت شنقا".

واضافت ان "هذه الادعاءات لم تولد القناعة لدى المحققين، حيث امر قائد شرطة بغداد بتشكيل فريق من كبار الضباط المحققين برئاسة مدير شرطة الشعب وثلة من الضباط المحققين والمنتسبين".

وتابعت "بوقت قياسي تم كشف خيوط الجريمة والتوصل الى الجناة والقبض عليهم متخفين في احد البيوت ضمن دور التجاوز في حي اور".