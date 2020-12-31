اعلنت مديرية الشرطة المجتمعية، الخميس، عن احباط ثلاث عمليات ابتزاز لفتيات في بغداد ونينوى.

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "الشرطة المجتمعية التابعة لدائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية تمكنت من احباط ٣ عمليات ابتزاز لفتيات، إثنان منها من محافظة نينوى، والأخرى في بغداد".

واضافت ان "عمليات الاحباط تمت إثر ورود ٣ مناشدات منفصلة إلى الشرطة المجتمعية عبر خطها الساخن (٤٩٧)، إثنان منها لفتاتين من محافظة صلاح الدين، تمكنت مفارز المجتمعية في محافظتي نينوى وصلاح الدين وبجهود مشتركة من الوصول للمبتزين، الذين هم من سكنة محافظة نينوى واتخاذ الإجراءات الأصولية اللازمة بحقهما، بعد اعترافهما بجريمتيهما".

واضافت "أما الثالثة فقد تمكنت الشرطة المجتمعية في بغداد من الوصول لمبتز فتاة بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالية، بمواجهته بالأدلة التي تثبت تورطه بالجريمة، واتخذت بحقه الإجراءات اللازمة".