عمليات بغداد: الانتشار الأمني مستمر في العاصمة وفقاً لتوجيهات القائد العام

وقالت القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "تستمر قطعات عمليات بغداد ووفقا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة المحترم وحسب خطط مسبقة بالانتشار واداء الواجبات باشراف القادة والامرين وعموم الاجهزة الامنية والاستخبارية لحماية المواطنين والاهداف الحيوية وكافة المحتفلين باعياد الميلاد وحلول عام 2021".وأضافت القيادة أنه "تم تحديد المسؤوليات والواجبات بحيث تميز هذا التواجد والاداء بالمهنية والحكمة والانضباط العالي وانعكس بشكل ايجابي وكبير على عموم المواطنين وامن العاصمة، واستمرار الاحتفالات والفعاليات والنشاطات الاجتماعية بشكل طبيعي".