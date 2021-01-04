مقتل جندي في اشتباك مع "إرهابيين" جنوب بغداد

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بمقتل جندي في اشتباك مع "إرهابيين" جنوب العاصمة بغداد.



وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "جندياً قُتل نتيجة اشتباك مع عناصر ارهابية ضمن قرية المروح في قضاء الرضوانية".



ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل.



