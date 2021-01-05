العمليات المشتركة تنوه بشأن اطلاقات مدفعية

وقال بيان للعمليات تلقته السومرية نيوز، انه "في أطار الاستعدادات التي تجريها قواتنا المسلحة للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي البطل , تود قيادة العمليات المشتركة ان تبين للمواطنين الكرام ان قطعاتها المعنية ستقوم بإطلاق واحد وعشرون اطلاقة مدفع".واشارت الى ان "ذلك يأتي كجزء من تمرينات وتدريبات تجريها التشكيلات العسكرية لاظهار الاحتفالية بما يليق بجيشنا المقدام كما سيرافق ذلك قيام القوة الجوية وطيران الجيش بعروضا جوية من ضمن هذه الاستعدادات .لذا اقتضى التنويه".