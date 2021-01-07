شرطة بغداد تعلن تفاصيل جريمة قتل غامضة حدثت ليلة رأس السنة

اعلنت قيادة شرطة بغداد، الخميس، عن تفاصيل جريمة قتل غامضة حدثت ليلة رأس السنة.

وقالت في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "محققي شرطة بغداد فككوا لغز جريمة قتل غامضة وقعت ليلة اعياد راس السنة بسبب مشاجرة على رمي المفرقعات والالعاب النارية في مدينة الصدر"، مبينة انها "القت القبض على المجرم (ح. ع. ع) الذي ارتكب جريمته البشعة ولاذ بالفرار".

وتابعت انه "بعد وقوع الجريمة تم تشكيل فريق عمل من كبار المحققين في القضايا الجنائية برئاسة مدير شرطة الصدر الاولى وبعد جمع الادلة والقرائن توصل الفريق الى تشخيص المتهم وتحديد موقعه"، مشيرة الى انه "بعد مطاردة استمرت لعدة ايام وقع المجرم في قبضة العدالة حيث اعترف ابتدائيا وقضائيا بجريمته النكراء وايداعه التوقيف وفق المادة 406 من قانون العقوبات".