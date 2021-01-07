الاستخبارات: القبض على متهم عذب وقتل صديقه في طوزخرماتو

وقالت الوكالة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "بعد ورود اخبار بوجود جثة مجهولة الهوية مرمية في الضفة الجنوبية لنهر اقصو تعود لصبي يتراوح عمره بين (١٣-١٤) سنة مع وجود اثار طعنات آلة حادة، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات والمتمثلة بقسم استخبارات الرد السريع التابع لمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية".وأضافت أنه "بعد تكثيف الجهد الاستخباري ومقاطعة المعلومات تم القاء القبض على المتهم مرتكب الجريمة وهو صديق المجنى عليه والذي اعترف بقيامه بجريمته النكران".وأكدت أنه "تم تدوين اقواله بالاعتراف وتوقيفه وفق احكام المادة (٤٠٦) حسب قرار قاضي التحقيق".