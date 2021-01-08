القبض على "اكبر" عصابة للسطو المسلح في الموصل

وقالت الخلية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "قوة مشتركة من مديرية مكافحة اجرام قيادة شرطة نينوى العاملة ضمن وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية وجهاز المخابرات الوطني/ نينوى تتمكن من القاء القبض على اكبر عصابة للسطو المسلح والذين نفذوا عدد من عمليات السطو المسلح على ( اصحاب محلات الصيرفة ) داخل مدينة الموصل".وتابعت، "حيث تم القبض على افراد العصابة البالغ عددهم ( ستة ) متهمين وضبط بحوزتهم جزء من الاموال المسروقة بقيمة ( ٦٥٠٠٠،٠٠٠ خمسة وستون مليون دينار عراقي ) و ( ٦٠٠٠ ستة الاف دولار امريكي ) وسلاح ( مسدسين ) وضبط العجلات التي كانوا يستقلونها".واوضحت، تم "اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتدوين اقوالهم بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وتوقيفهم وفق المادة ٤٤٣ ق ع"، منوهة الىانه "تم القبض عليهم في عدد من مناطق الجانب الايمن والايسر لمدينة الموصل".