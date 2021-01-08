القبض على اربعة ارهابيين في صحراء الانبار

اعلنت استخبارات الشرطة الاتحادية، الجمعة، القبض على اربعة ارهابيين في تنظيم داعش في صحراء الانبار.



وقال بيان لاستخبارات الشرطة الاتحادية تلقته السومرية نيوز، انه "وبعد ورود معلومات استخبارية دقيقة وتفعيل الجهد الفني من قبل استخبارات الشرطة الاتحادية تم تشكيل فريق عمل من قبل ضباط مديرتنا وقوة من فوج فرقه التدخل السريع والتوجة الئ محافظة الانبار (الصحراء) وبعد عمليات البحث والتفيش في صحراء الرطبة تم القاء القبض على مفرزة ارهابية مو 4 اشخاص".

واضاف البيان ان "الارهابيين الاربعة هم كل من؛

١-عمار عايش ثامر الكبيسي ( ابو دجانه) يشغل منصب امر التسليح وعمل في ديوان الزراعة

٢- عبد الباسط محمد احمد ( ابو محمد)

٣- بسام صادق جميل ( ابو صالح ) ناقل ارهابيين وعمل بنقل زوجه المكنئ ابو ملوكه والي الانبار

٤- عامر رداع نايف الحياني / عمل في نقل وتزوير مستمسكات الارهابين".