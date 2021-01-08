القبض على متهم حاول ادخال "مواد مخدرة" الى موقوفين في ذي قار

وقال اعلام الشرطة في بيان تلقته السومرية نيوز، انه "ومن خلال التفتيش اثناء مواجهة ذوي الموقوفين لدى قسم شرطة الانضباط باشراف مدير القسم المقدم مهند علي عبد الحسين الخفاجي والنقيب بيان عبد النبي موسى تم ضبط عبوة منظف اطباق الطعام ( زاهي ) بداخلها اكياس تحتوي على مواد مخدرة بحوزة المتهم ( ذ . ر . ز ) اثناء مقابلة والده الموقوف".واشار البيان الى ان "المتهم اتخذت بحقه كافة الاجراءات القانونية اللازمة وجرى احالته الى الجهات ذات العلاقة" .