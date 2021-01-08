الشمري مهنئاً بـ "عيد الشرطة": نأمل بقاءهم سيفا قاطعاً ضد كل من يعبث بأمن العراق

هنأ نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري، الجمعة، الشرطة العراقية في ذكرى تأسيسها، فيما اعرب عن أمله بقاء منتسبي الشرطة سيفا قاطعاً ضد كل من يعبث بأمن العراق.
وقال الشمري في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، :"ابارك لاخواني في وزارة الداخلية عيدهم (٩٩)
واستذكر معهم شهداء الشرطة الاتحادية الابطال الذين قاتلوا معنا باصعب الظروف، داعيا العزيز القدير ان يرحمهم ويسكنهم جنات الخلد والى الجرحى الشفاء العاجل".
واعرب عن " امنياته لكل منتسبي الشرطة العراقية بالتوفيق والنصر الدائم خدمة لبلدنا العزيز وان يكونوا عنوانا كما عهدناهم سيفا قاطعا ضد كل من تسول له يده العبث بامن العراق".