الشمري مهنئاً بـ "عيد الشرطة": نأمل بقاءهم سيفا قاطعاً ضد كل من يعبث بأمن العراق

وقال الشمري في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، :"ابارك لاخواني في وزارة الداخلية عيدهم (٩٩)واستذكر معهم شهداء الشرطة الاتحادية الابطال الذين قاتلوا معنا باصعب الظروف، داعيا العزيز القدير ان يرحمهم ويسكنهم جنات الخلد والى الجرحى الشفاء العاجل".واعرب عن " امنياته لكل منتسبي الشرطة العراقية بالتوفيق والنصر الدائم خدمة لبلدنا العزيز وان يكونوا عنوانا كما عهدناهم سيفا قاطعا ضد كل من تسول له يده العبث بامن العراق".