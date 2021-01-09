بالصور.. الشرطة في الـ99

تنشر وكالة السومرية نيوز، صورا من استعراض الشرطة العراقية في عيد تاسيسها الـ99 بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الداخلية عثمان الغانمي.

واقيم الاستعراض في مقر وزارة الداخلية ببغداد، بمشاركة جميع صنوف وزارة الداخلية. الصور ادناه بعدسة علي جاسم: