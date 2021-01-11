القبض على ثلاثة "ارهابيين" ينتمون لـ"داعش" بمحافظتين

وقالت الوكالة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "بعد ورود معلومات استخبارتية دقيقة تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات شرطة الطاقة من القاء القبض على ثلاثة ارهابيين مطلوبين وفق المادة (٤/ ارهاب ) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابي، وقد تم القاء القبض على اثنين منهم في محافظة نينوى والثالث في صلاح الدين، وفق مذكرات قبض صادرة بحقهم مسبقاً من قبل القضاء لعملهم بمايسمى قاطعي نينوى وصلاح الدين بداعش الارهابي".واضافت الوكالة، "من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الاجرامية واشتركوا بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين قبل عمليات التحرير، حيث تم تدوين اقوالهم بالاعتراف وتسليمهم لجهة الطلب".