بينهم "ابو قصي وابو انس".. اعتقال 17 ارهابيا في بغداد

اعلنت وكالة الاستخبارات، الاربعاء، عن القبض على (١٧) ارهابيا بعمليات استخباراتية متعددة في بغداد.

وقالت الوكالة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه "من خلال متابعة عناصر عصابات داعش الارهابي ، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على (١٧) ارهابي بمناطق متفرقة من محافظة بغداد مطلوبين وفق احكام المادة اربعة ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الارهابي".

واضافت ان "اثنين منهم عملا بمايسمى قاطع الفلوجة و نينوى تحت كنى ابوانس و ابو قصي، فضلاً عن ان احدهم من عائلة داعشية لديه احد من اخوته يعمل ضمن صفوف داعش الارهابي بمايسمى جيش دابق".