الاستخبارات: ضبط صواريخ مع منصات إطلاقها في الدبس

وقالت الوكالة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية، نفذت عملية استخباراتية في قضاء الدبس بمحافظة كركوك".وأضافت، "نتج عن العملية ضبط منصتين لاطلاق الصواريخ و (١٤) قوانة مدفع رشاش عيار ٥٧ و (٦) صواريخ متوسطة و (٢٤) قنبرة هاون عيار ٦٠ملم و (٥٥) حشوة قنابر وتجهيزات عسكرية مختلفة داخل احد الدور الفارغة في قرية السدرة التابعة للقضاء اعلاه من مخلفات داعش الارهابي، وقد تم رفع المواد المضبوطة بدون حادث يذكر".