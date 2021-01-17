اصابة مدني بانفجار استهدف محلاً لبيع "المشروبات الكحولية" وسط بغداد

افاد مصدر امني، الاحد، باصابة مدني بانفجار عبوة استهدفت محلاً لبيع "المشروبات الكحولية" وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة استهدفت محلا لبيع المشروبات الكحولية ضمن منطقة البتاوين ما اسفر عن اصابة مدني واضرار مادية".