القبض على تسعة "ارهابيين" ينتمون لـ"داعش" في نينوى

وقالت الوكالة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "من خلال متابعة عناصر عصابات داعش، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات نينوى في وزارة الداخلية من القاء القبض على (٩) ارهابيين مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ارهاب)".واضافت الوكالة ان "عملية القبض تمت لانتمائهم لعصابات داعش الارهابي وعملهم بمايسمى جيش دابق والمعسكرات العامة وفرقة نهاوند وعين جالوت تحتى كنى واسماء مختلفة ، فضلاً عن عمل احدهم في مايسمى الاعلام العسكري والمكنى ابو مريم ، وقد تمت عمليات القاء القبض بمناطق متفرقة من جانبي الموصل الايمن والايسر وكذلك مركز المحافظة".وتابعت، "حيث تم ايداعهم التوقيف لاستكمال التحقيقات لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".