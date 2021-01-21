بالفيديو: التفجير الأول والثاني في العاصمة بغداد اليوم

لقي 28 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب 88 آخرين، اليوم الخميس، بتفجير انتحاري مزدوج استهدف أبرز الأسواق الشعبية في وسط العاصمة بغداد.



وحسب المصدر الذي تحفظ على الكشف عن اسمه، فإن انتحاريا فجر نفسه في ساحة الطيران، وآخر فجر نفسه في سوق "الباب الشرقي" وسط بغداد ما أسفر عن مقتل 28 وإصابة 88 آخرين حتى الساعة.







ونوه المصدر إلى أن الضحايا من المواطنين، وأن سيارات الإسعاف هرعت إلى موقعي التفجيرين لنقل الجثث والجرحى إلى أقرب المستشفيات.



وطوقت الأجهزة الأمنية العراقية موقعي التفجيرين، وعلمت مراسلتنا من مصدر أمني أخر، أن قوات الأمن أغلقت مدخل المنطقة الخضراء الذي تتخذه الحكومة الاتحادية مقرا لها وسط بغداد، بعد وقوع التفجيرين المتتالين.



