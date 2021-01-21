مصدر أمني: الحصيلة النهائية لتفجير ساحة الطيران بلغت 28 قتيلا و 88 جريحا

وحسب المصدر الأمني، فإن انتحاريا فجر نفسه في ساحة الطيران، وآخر فجر نفسه في سوق "الباب الشرقي" وسط بغداد ما أسفر عن مقتل 28 وإصابة 88 آخرين حتى الساعة.وأشار المصدر إلى أن الضحايا من المواطنين، وأن سيارات الإسعاف هرعت إلى موقعي التفجيرين لنقل الجثث والجرحى إلى أقرب المستشفيات.وطوقت الأجهزة الأمنية العراقية موقعي التفجيرين، وأغلقت قوات الأمن مدخل المنطقة الخضراء الذي تتخذه الحكومة الاتحادية مقرا لها وسط بغداد، بعد وقوع التفجيرين المتتالين.