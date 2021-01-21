المتحدث باسم الداخلية: داعش هو من يقف وراء تفجير ساحة الطيران

وقال المحنا خلال حديثه لنشرة اخبار السومرية ان هناك معلومات استخبارية حول الحادث لكن لم يعلن عنها للتمكن من القبض على المنفذين .

واكد المحنا ان تنظيم داعش الارهابي هو من يقف وراء هذا الحادث رغم عدم اعترافه بذلك، مشيرا ان هذا التفجير هو رسالة واضحة اراد التنظيم من خلالها اثبات انه ما زال موجودا، لافتا الى ان القوات الامنية تمتلك كم هائل من المعلومات عن اماكن تواجد الارهابيين .واضاف " ان هناك معلومات استخبارية دقيقة ادت الى الوصول الى عدد من الارهابيين من خلال عمليات نوعية تمثلت بالانزال الجوي والضربات الجوية" .