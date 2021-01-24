انفجار عبوة قرب محل لبيع "المشروبات الكحولية" غربي بغداد

افاد مصدر امني، الاحد، بانفجار عبوة قرب محل لبيع "المشروبات الكحولية" غربي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عبوة انفجرت قرب محل لبيع المشروبات الكحولية (مغلق) ضمن منطق حي العدل دون اصابات تذكر".