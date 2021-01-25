عملية "ثأر الشهداء".. ضبط وثائق مهمة لـ"داعش" في بغداد والرمادي

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، اليوم الاثنين، عن العثور على وثائق مهمة لـ"داعش" في بغداد والرمادي ضمن عملية ثأر الشهداء.



وقال رسول في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية، إن "هناك توجيهاً بضرورة حماية الدم العراقي وأمن المواطنين"، مؤكدا على "التركيز على الجهد الاستخباراتي وتوحيد الاجهزة الاستخباراتية باشراف القائد العام للقوات المسلحة".

وأضاف، أن "هنالك سلسلة من الاجراءات لاعادة النظر بالاستراتيجية التي تهدف للاستمرار بدك ما تبقى من اوكار داعش"، مبيناً أن "هناك تعاونا كبيرا بين كافة الاجهزة الامنية في بغداد والمحافظات الاخرى، والشروع بعمليات نوعية نفذها جهاز مكافحة الارهاب".

ولفت الى أن "جهاز مكافحة الارهاب اطلق عملية ثأر الشهداء التي نفذت في بغداد وقضاء الفلوجة والكرمة وهيت شمال الرمادي"، مؤكدا "التمكن من إلقاء القبض على 10 من عصابات داعش والعثور على وثائق مهمة في بغداد والرمادي".

وتابع رسول أن "قرار القائد العام بشأن التغييرات الأمنية دقيق، لعدم السماح لأي خرق سواء في بغداد أو المحافظات".