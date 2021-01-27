الاشتباكات مستمرة.. الحشد يعتقل داعشيين ويدمر مضافتين غرب الانبار

وقال قائد عمليات الانبار قاسم مصلح، في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "الاشتباكات لا زالت مستمرة إلى الان مع عصابات داعش الارهابية حيث شهدت الاشتباكات الاستيلاء على عجلة تعود للارهابيين والقاء القبض على اثنين منهم".واضاف مصلح، أن ""العملية شهدت تدمير مضافتين للارهابيين كانوا يسكنون فيها لتمويه القوات الامنية لكن بجهود الابطال تم تدميرهن بوقت قياسي".