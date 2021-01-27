العمليات المشتركة تعلن تأمين أكثر من 450 كم من الحدود مع سوريا

​اعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأربعاء، تأمين أكثر من 450 كيلومترا من الحدود العراقية السورية.



وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "قيادة العمليات المشتركة باشرت بتأمين الحدود العراقية السورية"، مبينا أن "أكثر من 450 كيلومترا مؤمنة بالكامل من الابراج والاسلاك الشائكة".

وأضاف الخفاجي، أن "قيادة العمليات بالتعاون مع وزارة الدفاع والوزارات الاخرى بالاضافة إلى الحشد الشعبي تقوم بتأمين الجزء المتبقي البالغ 610 كيلومترات من الحدود العراقية السورية ومنع تسلل دخول الارهابيين".

وأوضح الخفاجي أن "القوات الامنية وبالتعاون مع التحالف الدولي تمكنت من احباط تسلل الارهابيين عن طريق شمال شرق سوريا من خلال نصب الابراج والكاميرات الحرارية بالاضافة الى الطائرات المسيرة".