الإعلام الأمني تعلن مقتل داعشيين بينهم "مسؤول" جنوب الرطبة

وقالت الخلية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه "تواصل قواتنا الامنية البطلة متابعة العناصر الإرهابية وملاحقتهم في مختلف المناطق، حيث تمكنت قوة من فوج استخبارات الفرقة الأولى بالجيش العراقي، من قتل إرهابيين إثنين أحدهم مايسمى المسؤول العسكري لداعش في صحراء غربي قضاء الرطبة المجرم ( مثنى شتران المرعاوي)، كما دمرت وكر للارهابيين في منطقة فيضة الغزلان جنوب قضاء الرطبة في عمق الصحراء".وأكد البيان، أن "قواتنا الامنية عازمة على متابعة عناصر عصابات داعش الإرهابية أينما كانوا وأنها تواصل العمل الاستخباري وجمع المعلومات بشكل مكثف لإنهاء تواجد الإرهاب والجريمة بمختلف صورها".