انفجار عبوة أمام مركز للمساج في الكرادة

افاد مصدر امني، الاثنين، بانفجار عبوة ناسفة أمام مركز للمساج في الكرادة وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عبوة محلية الصنع انفجرت مساء اليوم امام مركز للمساج ضمن منطقة الكرادة دون اصابات تذكر".