الأمن الوطني يلقي القبض على انتحاري كان يروم تفجير نفسه في بغداد

وقال رسول في بيان تلقته السومرية نيوز، إن "مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظتي صلاح الدين وديالى، تمكنت من تفكيك مفرزة إرهابية تنتمي لما يسمى قاطع ديالى، والقاء القبض على أفرادها الأربعة بينهم (انتحاري) كان يروم تفجير نفسه في وقت سابق ببغداد فضلاً عن القبض على (آمر المفرزة و ناقلٍ وجُنديّ)".واضاف ان "ذلك جاء نتيجة لتكثيف الجهد الاستخباري، واستمرار جهاز الأمن الوطني بمقاطعة المعلومات مع الأجهزة الأخرى، وقامت الجهات المختصة بتدوين أقوال الإرهابيين أصولياً حيث اعترفوا بتلقيهم توجيهات لزعزعة الأمن والاستقرار داخل البلد، وإحداث خرق أمني في العاصمة، وقد أحيلوا الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".