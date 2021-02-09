الاستخبارات تلقي القبض على 24 ارهابياً في الأنبار

الوكالة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "من خلال متابعة عناصر عصابات داعش الارهابي وتحركاتهم وتكثيف الجهد الاستخباري للثلاثين يوم الماضية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات ومكافحة ارهاب الانبار في وزارة الداخلية من القاء القبض على (24) ارهابياً مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابي وعملهم ضمن مايسمى قاطعي الانبار والفلوجة بداعش الاجرامي".واضاف البيان ان "عملية القاء القبض تمت وفق مذكرات و أوامر قضائية بمناطق متفرقة من المحافظة اعلاه".وتابع انه "تم تدوين أقوالهم بالاعتراف واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".