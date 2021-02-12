الدفاع المدني ينقذ عائلة من حريق وينتشل جثة بحادثين منفصلين في بغداد

وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان أن "تسرب غاز الطبخ داخل منزل في منطقة الداوودي، ادى الى حدوث عصف ادى الى انهيار المنزل فيما عثرت فرق الدفاع المدني على جثة صاحب المنزل وعملت لتامين نقل الجثة وتسليمها اصولياً الى دائرة الطب العدلي وفق الاجراءات القانونية المتبعة".واضافت "في الوقت ذاته تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة واخماد حادث حريق اخر وانقاذ عائلة مكونة من خمسة افراد اصيبوا بحالات اختناق نتيجة استنشاق الدخان المنبعث من الحريق داخل منزلهم في منطقة الاسكان في جانب بغداد الكرخ أيضاً ،وتم تقديم الإسعافات الأولية ونقل العائلة إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج اللازم فيها وكانت حالة أربعة منهم مستقرة والخامسة حرجة بسبب الاختناق بنواتج الحريق".وبين المديرية أنها "طالبت بفتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريقين بالاعتماد على تقرير خبراء الادلة الجنائية لتحديد اسباب الحادثين".