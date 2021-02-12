الناطق باسم القائد العام: تفكيك خلية إرهابية في صلاح الدين

اللواء رسول قال في بيان تلقته السومرية نيوز، إنه "بعزيمة الرجال الشجعان، تستمر العمليات الاستباقية السريعة والنوعية بسواعد تشكيلات جهاز مكافحة الإرهاب التي نفذت سلسلة عمليات ناجحة، حيث تمكنوا من تفكيك خلية إرهابية مكونة من أربعة عناصر من عصابات داعش في محافظة صلاح الدين".واضاف انه "تم تنفيذ واجب آخر في محافظة كركوك أسفر عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز المخابرات الوطني العراقي، نفذت قوة خاصة من جهاز مُكافحة الإرهاب واجب إنزال جوي في وادي زغيتون جنوبي محافظة كركوك، أسفر عن إلقاء القبض على ما يُسمى مسؤولا الدعم اللوجستي لعصابات داعش فيه وهما الإرهابيين (أ. ص) و(م. ص)، فضلا عن العثور على المستودعات السرية للمواد الغذائية لبقايا العناصر الإرهابية".وتابع أن "عدد الملقى القبض عليهم وصل إلى ثمانية إرهابيين بينهم قياديان في هذه العصابات الإرهابية التي لن تجد مكاناً امناً على أرض وادي الرافدين".