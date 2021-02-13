الاستخبارات العسكرية تعلن نتائج عمليتين منفصلتين في الانبار

المديرية قالت في بيان تلقته السومرية نيوز، انه "وفق معلومات استخبارية دقيقة وبكمين محكم في منطقة جليب الشيخ قاطع مسؤلية ف3لمش 38 وبأشراف شعبة أستخبارات وأمن فق10 و ضابط أستخبارات لمش 38 تم القاء القبض على الارهابي عواد أدهم معيشر فليح تولد 1983 اسم الام جوزه فرحان وفق الماده 4 ارهاب".واضاف البيان انه "تم تسليمهم الى مديرية الامن الوطني الانبار بوصل استلام اصولي".ومن جانب اخر، اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، تدمير و حرق عجلة حديثة تابعة لعصابات داعش الإرهابية في محافظة الانبار.وذكرت المديرية في بيان انه "بناءا على معلومات استخبارية دقيقة وباشراف مباشر من قبل قائد الفرقة تنفيذ واجب بقوة مشتركة محمولة جوا من فوج الاستخبارات وفوج مغاوير الفرقة الأولى جنوب شرق قضاء الرطبة وبعمق الصحراء مسافة 100كم في منطقة وادي معيلة".واضاف البيان ان " نتائج الواجب كانت تدمير وحرق عجلة حديثة نوع بيك اب تويوتا بيضاء اللون مغطاة بمشمع صحراوي من الجنفاص تابعة لعصابات داعش الإرهابية".