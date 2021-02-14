القبض على متهمين اثنين بالإرهاب في صلاح الدين ونينوى

المديرية قالت في بيان تلقته السومرية نيوز، انه "من اجل تامين أجواء امنة للمناسبات الدينية في غرة شهر رجب المبارك وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات سامراء تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في لواء مغاوير القيادة من القاء القبض على أحد الارهابيين في منطقة يثرب بقضاء بلد بمحافظة صلاح الدين".واضاف البيان انه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".وفي بيان منفصل، قالت المديرية ، انه "وفق معلومات استخباراتية دقيقة ألقت مفارز مديرية استخبارات وأمن نينوى الميدانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن القبض على أحد العناصر المطلوبة للقضاء بتهم إرهابية في منطقة حي الشيماء - مدينة الموصل، صادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة (١/٤) إرهاب".واضاف البيان انه "تمت احالته إلى التحقيق لإكمال الإجراءات القانونية بحقه".