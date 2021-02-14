الاستخبارات تعتقل "إرهابياً" في صلاح الدين

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "من اجل تضييق الخناق على ما تبقى من فلول داعش الارهابي وخلاياه النائمة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات سامراء تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في لواء مغاوير القيادة من القاء القبض على أحد الارهابيين في منطقة الاسحاقي التابعة لقضاء بلد في محافظة صلاح الدين".