القبض على تاجر مخدرات في ميسان

وقالت الشرطة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "بناءً على معلومات أمنية دقيقة ونتيجة للمتابعة المستمرة والتحريات المكثفة للحد من ظاهرة المتاجرة والتعاطي بالمواد المخدرة وبعملية دهم وتفتيش دقيقة وبإشراف قائد شرطة ميسان والمنشآت العميد (عبد الخضر جاسم محمد) تمكنت مفارز قسم شرطة الميمونة وفصيل اسناد مركز شرطة الميمونة من إلقاء القبض على تاجر مخدرات في قضاء الميمونة التابع لمحافظة ميسان والمطلوب وفق المواد القانونية 32 مخدرات و413 تهديد".