 النزاهة تضبط عضو لجنة الجباية في بلديَّة الناصريَّة متلبساً بالرشوة

الدائرة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتمكُّن فريقٍ من مكتب تحقيق الهيئة في ذي قار من ضبط أحد أعضاء لجنة الجباية بمديريَّة بلديَّة الناصريَّـة؛ لإقدامه على تسلُّم رشوةٍ مُقابل إنقاص مبلغ الجباية المُستحقَّة كرسومٍ للخدمات البلديَّة على المُشتكي عن ترويج معاملة نقل ملكيَّة عقارٍ.وتابعت مُوضحةً أنَّ التحقيقات الأوليَّة لمكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة، التي تضمَّنت اعترافات المُتَّهم بعد تدوين أقواله، بيَّنت تواطؤ بقيَّة أعضاء اللجنة وُمشاركتهم المُتَّهم في تقاسم مبلغ الرشوة، مُؤكِّدةً إلقاء القبض عليهم بعد استحصال مُذكَّرة قبضٍ قضائيَّةٍ بحقّهم.وتمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهمين على السيّد قاضي التحقيق المُختصِّ؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهم المضبوط بالرشوة وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣) .وكانت الهيئة قد أعلنت أواخر كانون الأول المنصرم عن تمكُّنها من ضبط مسؤول رواتب ببلديَّة الناصريَّة متلبساً باختلاس رواتب الأجراء اليوميّين، فيما بيَّنت كميَّة المبالغ المضبوطة بالعمليَّة.يُشارُ إلى أنَّ رئيس الهيئة القاضي (علاء جواد حميد) وأثناء زيارته لمكتب تحقيق الهيئة في محافظة ذي قار، وجَّه بضرورة تصعيد وتيرة عمليَّات الضبط بالجرم المشهود، والتواجد الميداني الدائم في دوائر الدولة، ولاسيما الخدميَّة منها؛ بغية وضع استراتيجيَّة عمل رئاسة الهيئة موضع التنفيذ.