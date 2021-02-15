القبض على خمسة عناصر من داعش في أيسر الموصل

وقالت الشرطة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "قوة مشتركة من فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى تمكنت من القاء القبض على خمسة عناصر من عصابات داعش الارهابية".وبينت أن "احدهم كان يعمل فيما يسمى يسمى بالامنية، والبقية بصفة مقاتل فيما يسمى فرقة الفرقان والمعسكرات العامة وديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".وأوضحت شرطة نينوى أن "عملية القبض عليهم تمت في مناطق واحياء الزهراء والتحرير والاربجية في الجانب الايسر لمدينة الموصل"، لافتة الى ان "العملية كانت نوعية ونفذت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة".