سقوط ثلاث قذائف هاون قرب مطار أربيل (فيديو)

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بسقوط ثلاث قذائف هاون ضمن محيط مطار أربيل.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ثلاث قذائف هاون سقطت، قبل قليل، ضمن محيط مطار اربيل الدولي وهنالك انتشار امني بمحيط المطار"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.