الكشف عن معلومات جديدة حول قصف اربيل

كشف مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، معلومات جديدة عن الصواريج التي اطلقت على مطار اربيل.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "منصة الصواريخ تم العثور عليها ضمن حدود اربيل"، مبيناً: "الصواريخ المستخدمة كاتيوشا 107mm rocket".

وتابع ان "مدى هذه الصواريخ ٨.٥ km".