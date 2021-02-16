الإطاحة بتجار للعملة المزيفة بحوزتهم اكثر من 9 الاف دولار بمحافظتين

وذكر بيان للجهاز، أنه "بناء على ورودِ معلوماتٍ إستخبارية تفيد بوجود اشخاص يتاجرون بالعملة المزيفة في المحافظات نينوى وبابل شرعت مفارز جهاز الامن الوطني بالتعقبٍ والبحث عن المتهمين وتمكنت من القاء القبض على احد التجار المزيفين للعملة متلبساً في مدينة الحلة وضبطت بحوزته( 7200$ فئة 100$ ، 1مليون عراقي فئة 25000 الف دينار) عملة مزيفة".وأضاف البيان: "وبعملية منفصلة نفذها ابطال الامن الوطني في نينوى وبعد تعقبٍ للمتهم في الجانب الايمن من المدينة تم القاء القبض على مزيف للعملة وبحوزته اكثر من (3500 دولار مزيفة) وتم ايقاف المتهمين وفق المادة (52) من قانون البنك المركزي العراقي بعد تدوين اقوالهما".وتابع انه "تم احالتهما الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقهما".