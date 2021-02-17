القبض على ثلاثة متهمين بحوزتهم مواد مخدرة في بغداد

اعلنت مديرية المديرية العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على ثلاثة متهمين بحوزتهم مواد مخدرة في العاصمة بغداد.

المديرية قالت في بيان تلقته السومرية نيوز، ان "مفارز المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية - قسم مكافحة مخدرات / الكرخ ألقت القبض على (3) متهمين وضبط بحوزتهم (710) حبة مخدرة من نوع كبتاجون (صفر_1)، و(126) غراما من مادة الماريجوانا، و(32) غراما من مادة الكريستال، و(150) انبولة معدة لتصنيع البايب، ومجموعة كبيرة من الانبولات الزجاجية".

وبينت المديرية أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق أحكام المادة (٢٨) وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".