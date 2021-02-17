عبوة تستهدف رتلاً لدعم التحالف الدولي على طريق الناصرية السريع

افاد مصدر أمني، الاربعاء، باستهداف رتل لدعم التحالف الدولي بعبوة ناسفة على طريق الناصرية السريع.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عبوة استهدفت مساء اليوم رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي على طريق الناصرية السريع دون اصابات تذكر".