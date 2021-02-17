مقتل وإصابة ثلاثة منتسبين من الحشد بصد هجوم شمال شرقي ديالى

افاد مصدر امني، الاربعاء، بمقتل وإصابة ثلاثة منتسبين من الحشد بصد هجوم شمال شرقي ديالى.

وقال المصدر إن "منتسبا من الحـشد قتل واصيب اثنان بجروح بصد هجوم لداعش واشتباكات في منطقة الدكات بقضاء خانقين شمال شرقي ديالى".