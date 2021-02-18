انفجار مخلف حربي في قضاء الزبير بالبصرة

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بانفجار مخلف حربي في قضاء الزبير بمحافظة البصرة.

المصدر اكد في حديث "للسومرية نيوز" ان انفجارا وقع ضمن منطقة جريشان التابعة لقضاء الزبير نتج عن انفلاق مخلف حربي ما تسبب باصابة احد رعاة الاغنام بجروح خطيرة .